Il vento non dà tregua. Domenica con l'ombrello, possibili nevicate sui rilievi

Domenica mattina si prevede cielo molto nuvoloso con piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio, in esaurimento entro il pomeriggio

Anche quella di domenica si annuncia una giornata particolarmente ventosa, specie sull'entroterra. "Sui rilievi centro-orientali si prevede una ventilazione sostenuta dasud-ovest, con valori fino a 88 km/h e raffiche localmente anche superiori - informa la Protezione Civile, che ha diramato un'allerta "arancione" per la dorsale appenninica e "gialla" per la fascia collinare -. Nel corso della giornata e' prevista unarotazione dei venti che si disporranno da ovest con diminuzione dell'intensità".

Domenica mattina si prevede cielo molto nuvoloso con piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio, in esaurimento entro il pomeriggio. Non si escludono deboli nevicate sulle cime dei rilievi romagnoli. Le temperature minime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, mentre le massime tra 13 e 15 gradi. Lunedì sarà soleggiato, con temperature minime in flessione.

Successivamente, informa Arpae, "flussi settentrionali di aria inizialmente secca e più fredda determineranno nelle giornate di martedì e mercoledì condizioni sostanzialmente stabili, con al massimo il transito di modesta nuvolosità. Da giovedì un afflusso di aria più umida ed instabile dovrebbe portare ad un aumento della nuvolosità, con precipitazioni nevose a tratti fino a quote molto basse, specie sulle aree centro-occidentali. Le temperature tenderanno a diminuire, soprattutto a partire da giovedì ed in particolare nei valori massimi, risultando inferiori alle medie del periodo".