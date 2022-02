Inizio di settimana ventoso in Romagna, prevista burrasca e in pianura banchi di nebbia

Inizio di settimana ventoso in Romagna. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo “gialla” per la fascia collinare e “arancione” per la dorsale appenninica. “Nella giornata di lunedì si prevedono venti di burrasca forte (74-88Km/h) sulle aree montane di crinale centro- orientali e di Burrasca moderata (62-74 Km/h) sulle relative aree collinari tra le ore notturne ed il primo mattino - si legge nell’avviso -. Dalla tarda mattinata nuova intensificazione della ventilazione con venti di burrasca forte sulle aree montane di crinale centro-occidentali e di burrasca moderata sui relativi settori collinari in esaurimento dalle ore pomeridiano serali”.

Lunedì è prevista una “prevalenza di cielo sereno ma con foschie e banchi di nebbia sulla pianura al primo mattino, qualche addensamento a ridosso dei crinali appenninici e nuvolosità variabile sulla Romagna, con possibilità di brevi e deboli piogge, durante la mattina. Le temperature minime sono previste senza variazioni significative con valori attorno a 3/4 gradi sull'Emilia e tra 5 e 8 gradi sulla Romagna, mentre le massime in aumento con valori attorno a 13/14 gradi”.

Nelle primissime ore del giorno forti sud-occidentali sui crinali appenninici emiliani e sui rilievi e colline romagnole associati a frequenti raffiche, in progressiva attenuazione durante la mattinata. Dal pomeriggio rapida rotazione dei venti da nord con intensità forte o molto forte sul settore centro-occidentale, anche associati a raffiche, e moderata su quello orientale.

Nei giorni a seguire “la presenza di un campo di alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile per i primi giorni, con prevalenza di cielo sereno ma con progressivo aumento della probabilità di foschie e nebbie nella notte e al primo mattino sulle zone di pianura. Successivamente l'indebolimento del campo barico determinerà un aumento della nuvolosità con possibilità di qualche precipitazione. Le temperature tenderanno ad aumentare nei valori minimi, mentre le massime tenderanno a calare a termine periodo”.