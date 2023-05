L'acqua non smette di fare paura: estesa l'allerta meteo nel forlivese

Nonostante il sole, si teme un peggioramento del meteo per i prossimi giorni, ma soprattutto a fare paura è il rischio frane. Per questo la Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo per criticità idrogeologica-idraulica, gialla, valida anche nel forlivese. Sarà valida dalla mezzanotte di lunedì 8 maggio fino alla mezzanotte di martedì 9, prolungando così quella in vigore oggi (sempre gialla).

Per la giornata di lunedì - si legge nell'allerta - durante le ore pomeridiane, lungo gli Appennini centro-occidentali, non si escludono temporali sparsi di breve durata. Il codice giallo nelle zone di pianura centro-orientale è riferito alle diffuse criticità idrauliche ancora in atto sul territorio. Nelle zone montane/collinari sono possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, in particolare sul settore centro-orientale.