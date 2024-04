L’aria artica riporta la neve in Campigna. E il freddo non mollerà la Romagna

Dalla parentesi quasi estiva al quasi inverno il passo è stato veramente breve. Come ampiamente annunciato nei giorni scorsi le correnti artiche provenienti dal Mare del Nord hanno raggiunto il bacino del Mediterraneo, scavando un vortice depressionario responsabile dei temporali e delle nevicate tra mercoledì e giovedì. Ed è così che il crinale appenninico forlivese ha visto il ritorno della dama bianca, con i fiocchi che si sono spinti a tratti a quote inferiori ai 1000 metri. Nei prossimi giorni non si escludono altri fenomeni d’instabilità, con occasioni di temporali sparsi accompagnati localmente da grandine, raffiche di vento e nevicate oltre i 1000 metri. Le temperature non supereranno i 15 gradi per quanto riguarda le massime, mentre le minime oscilleranno tra 3 e 7 gradi. Ma le temperature si manterranno al di sotto delle medie anche durante la prossima settimana.