L'inverno nel cuore della primavera. E la neve lascia un velo bianco anche sul Muraglione

Primavera dal profumo invernale sulla Romagna. Con la neve che si è spinta anche sul Passo del Muraglione, lasciando un velo bianco come ricordo. Sono gli effetti del minimo depressionario che sta attraversando in queste ore l'Italia, portando piogge e temporali sparsi, in particolar modo sul nord ovest. La colonnina di mercurio è scesa abbondantemente al di sotto dello zero sul Monte Falco, dove la minima è stata di -2,9°C. In città il termometro è sceso fino a 7°C durante la fase piovosa (sono caduti tra i 2 ed i 7 millimetri di pioggia), ma nel forese a fatica sono stati superati i 5°C. Dopo una breve tregua, altri fronti instabili sono attesi nei prossimi giorni. Sabato giungerà un nuovo flusso freddo nord-atlantico, responsabile della formazione di una nuova veloce depressione che darà luogo a qualche pioggia nella serata. Le temperature minime oscilleranno tra 6 e 8°C, mentre le massime saranno comprese tra 15 e 17°C. I venti soffieranno deboli orientali.

Domenica sarà grigia, con nuvolosità compatta ed occasioni di precipitazioni, localmente a carattere di rovescio. Le temperature minime oscilleranno tra 9 e 11 gradi, mentre le massime sono attese tra 12 e 14°C. La ventilazione sarà debole-moderata tra nord e nord-est, con temporanei rinforzi sul crinale appenninico. "Il permanere di una circolazione ciclonica in via di attenuazione porterà ancora condizioni di instabilità lunedì, con piogge più probabili sui settori centro-orientali ed in particolare in Romagna - informa il servizio meteorologico dell'Arpae -. Martedì e mercoledì è atteso un miglioramento, pur in un contesto di variabilità, con precipitazioni assenti o al più deboli ed isolate. Le temperature tenderanno lentamente a risalire per portarsi su valori prossimi alle medie del periodo".