Le correnti fredde dal nord Europa portano un po' di neve anche a Premilcuore

Le correnti fredde dal nord Europa hanno portato un po' di neve nell'entroterra Forlivese. Questa volta i fiocchi si sono spinti a quota di alta collina, lasciando un lieve velo bianco anche a Premilcuore. Paesaggio invernale sul Passo della Calla, dove la precipitazione è stata più consistente. Nelle prossime ore le nuvole lasceranno spazio ad ampie zone di sereno. Il rasserenamento del cielo favorirà un abbassamento delle temperature notturne, che si porteranno al di sotto dello zero, con brinate diffuse al primo mattino. Le massime oscilleranno invece tra 3 e 7°C. "Sino alla giornata di martedì si attendono condizioni di tempo in prevalenza stabile con cielo da nuvoloso a molto nuvoloso - informa l'Arpae -. Mercoledì ci sarà la possibilità di qualche precipitazione a ridosso dei rilievi e sulla pianura occidentale. Le temperature saranno in lieve e progressivo aumento, a parte un temporaneo calo nella giornata di lunedì".