Maltempo in arrivo nel weekend: si annuncia una domenica elettorale con l'ombrello

Dopo la sveglia piovosa a macchia di leopardo, e prevalentemente in pianura, sul Forlivese è tornato a splendere il sole. Ma il bel tempo non durerà a lungo. Giovedì è possibile attendersi nuvolosità variabile di tipo stratificato, nel corso della giornata, sul settore orientale ma con assenza di precipitazioni. Le temperature al mattino saranno piuttosto "frizzanti" per valori compresi tra 9 e 10 gradi, mentre la giornata di venerdì si prevede stabile con le massime che non andranno oltre i 22°C. Nel weekend si prevede l'arrivo di una perturbazione atlantica, con una fase di maltempo che si estenderà progressivamente da Nord portando un deciso peggioramento tra domenica e lunedì su tutta la regione.

Informa il servizio meteorologico dell'Arpae: "L'approfondimento di una estesa area depressionaria sul bacino del Mediterraneo manterrà condizioni di tempo prevalentemente instabile dalla giornata di domenica. Sabato avremo condizioni di nuvolosità con precipitazioni irregolari più probabili sui rilievi". Ad inizio settimane "si prevede un aumento delle precipitazioni su tutto il territorio, che potranno avere anche carattere temporalesco. Le temperature massime saranno stazionarie sui 21-22 gradi, mentre le minime in aumento sui 15-16 gradi".