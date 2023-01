Maltempo in arrivo: si annuncia un inizio di settimana ventoso, scatta l’allerta

Cambiamento atmosferico in vista. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per vento. “Nella seconda parte della giornata di lunedì sono previste precipitazioni diffuse, moderate sui rilievi, con quota neve attorno agli 800/1000 metri, che potranno generare localizzati innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua del settore centrale della regione - si legge nell’avviso -. Inoltre sulla fascia appenninica (e localmente sulle zone di pianura del settore centrale della regione) sono previsti venti di burrasca moderata (da 62 a 74 Km/h) da sud-ovest con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore”.

Lunedì, si legge nel bollettino diramato dall’Arpse, si prevede “cielo coperto con deboli precipitazioni sparse al mattino, in intensificazione dal pomeriggio, in particolare sui rilievi centro-occidentali e pianura centrale. Neve sopra i 800-1000 metri sui rilievi centro-occidentali, oltre i 1000 sull'Appennino romagnolo. Le temperature minime sono attese in diminuzione, comprese tra 1/3 gradi della pianura occidentale e 6 gradi della costa e pianura romagnola; massime tra 7/8 gradi della pianura occidentale e 10/11 gradi del settore orientale”.

I venti sui rilievi “saranno moderati sud occidentali con rinforzi e raffiche; dal pomeriggio ulteriori rinforzi e raffiche sul crinale, pianura centro-orientale e mare. Deboli variabili, con locali e temporanei rinforzi sul resto del territorio”.