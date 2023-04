Meteo, in arrivo una fase instabile sulla Romagna: possibili temporali e nevicate in quota

L'Appennino Forlivese nelle prossime ore tornerà a tingersi di bianco. Dopo quelle del weekend pasquale, altre nevicate sono attese nelle prossime ore sulle vette. Il transito di un minimo depressionario, che determinerà una fase di marcato maltempo soprattutto sull'Italia nord-occidentale, porterà instabilità anche sulla Romagna. Per la giornata di venerdì, informa la Protezione Civile, "si prevedono condizioni di instabilità associate a precipitazioni diffuse e ventilazione di intensità tra moderata e forte (inferiore a 62 chilometri orari). Non si esclude la possibilità di isolati fenomeni temporaleschi, più probabili sul settore centro-orientale, con raffiche e fulminazioni associate". Sui rilievi saranno possibili nevicate al di sopra degli 800 metri. La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni. Le temperature minime saranno in diminuzione, comprese tra 6 e 8 gradi, mentre le massime oscilleranno attorno ai 15°C. I venti soffieranno inizialmente moderati occidentali con qualche raffica di intensità superiore, tendenti a disporsi da sud-ovest dal pomeriggio a partire dai rilievi.

Le piogge torneranno a bagnare la Romagna dalla serata di sabato. Le temperature minime sono attese in aumento e comprese tra 9 e 11 gradi, mentre le massime in diminuzione con valori tra 15 e 17 gradi. I venti saranno deboli orientali, tendenti a rinforzare in serata da nord-est sulla costa e sul crinale appenninico centro-occidentale. "Il permanere di una circolazione ciclonica in via di attenuazione porterà ancora condizioni di instabilità anche domenica e lunedì, con piogge più probabili sui settori centro-orientali ed in particolare in Romagna", informa il servizio meteorologico dell'Arpae. NMartedì e mercoledì, informa l'Arpae, "è atteso un miglioramento, pur in un contesto di variabilità, con precipitazioni assenti o al più deboli ed isolate. Le temperature tenderanno lentamente a risalire per portarsi su valori prossimi alle medie del periodo".