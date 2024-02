Weekend di Carnevale con l'ombrello, piogge in arrivo. E scatta anche l'allerta vento

Si annuncia un weekend di Carnevale bagnato sulla Romagna. L'apertura degli ombrelli sarà anticipata da un'intensificazione della ventilazione dai quadranti sud-occidentali, ragion per cui la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" per la fascia appenninica. Qui, secondo quanto riportato nell'avviso, sono attesi venti di burrasca moderata tra i 62 ed i 74 chilometri orari, con possibili rinforzi.

Le prime deboli piogge, stando al bollettino meteo dell'Arpae dell'Emilia Romagna, sono attese da venerdì sera, a carattere irregolare. La giornata di sabato sarà grigia, con cielo molto nuvoloso o coperto e piogge deboli-moderate che a tratti interesseranno tutta la regione. Le temperature minime oscilleranno intorno agli 11°C, mentre le massime non supereranno i 13°C. I venti soffieranno deboli-moderati orientali in pianura, meridionali sui rilievi con raffiche forti lungo il crinale appenninico centro-orientale.

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "'allontanamento del sistema perturbato verso sud favorirà la discesa di correnti relativamente fredde dall'Europa continentale che manterranno condizioni di tempo instabile per tutto il periodo. Saranno quindi possibili deboli precipitazioni sparse, in un contesto di nuvolosità variabile, a tratti consistente alternata a schiarite. Possibili anche deboli nevicate in Appennino con quota neve in abbassamento dai 1500 metri di domenica ai 1000 metri di mercoledì. Le temperature tenderanno progressivamente a calare, soprattutto in montagna e durante la notte, riportandosi su valori prossimi alla norma a fine periodo".