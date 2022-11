Meteo, altre piogge in arrivo. Ma la domenica sarà stabile e frizzante

Sarà un weekend in compagnia di tempo variabile. Entra nel dettaglio il meteorologo di 3bmeteo.com, Federico Brescia: "Nella giornata di venerdì, correnti settentrionali più fredde entreranno nel Mediterraneo generando la formazione di un nuovo vortice che tra sabato e domenica si approfondirà e scivolerà verso Sud, portando forte maltempo, venti burrascosi e mareggiate sui bacini meridionali italiani. In Emilia Romagna il peggioramento meteo sarà parziale e il weekend sarà tutto sommato accettabile".

Nel dettaglio, spiega Brescia, "venerdì mattina sono attesi ampi spazi soleggiati ovunque ma con delle nebbie nelle prime ore lungo il Po. Dal pomeriggio aumentano le nubi e in serata sono attese le prime piogge sull’Appennino e sul Forlivese. Nella notte successiva piovaschi sparsi bagneranno gran parte della Romagna, mentre in Emilia il clima resterà in gran parte asciutto, specie sulle pianure".

"Sabato mattina - prosegue - sono previsti precipitazoni, localmente anche a carattere di rovescio, lungo tutti i rilievi appenninici, con fenomeni via via più sporadici muovendosi verso le pianure, dove avremo le prime schiarite. Dal pomeriggio torna a splendere il sole su gran parte della regione, in vista di una domenica soleggiata praticamente ovunque. Le temperature sono previste in calo da domenica, specie nei valori minimi che scenderanno vicino allo zero sulle aree pianeggianti, massime ancora oltre gli 11-13°C. Vento a tratti forte di Grecale sia sulla Romagna che sui crinali appenninici. Mare molto mosso".

Per quanto riguarda il Forlivese, il cielo sarò nuvoloso tra venerdì pomeriggio e sabato mattina con precipitazioni sparse e fenomeni più insistenti in Appennino. Da sabato pomeriggio torna a splendere il sole. Temperature stabili, in leggero calo da domenica.. Minime tra 4 e 7°C. massime tra 12 e 15°C.