Meteo, altro rischio temporali all'orizzonte: "Brevi, ma intensi". Scatta l'allerta

Romagna baciata dal sole dopo una domenica a tratti perturbata, con piogge sparsi. La prima parte della giornata di martedì vedrà un veloce peggioramento, associato a precipitazioni temporalesche. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo "gialla", specificando che "non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell'allertamento, tuttavia non si esclude la possibilità di temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, più probabili nelle prime ore del mattino e sulla Romagna".

Il servizio meteorologico dell'Arpae informa che è prevista "nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi nella prima parte della giornata, più probabili sulle zone di pianura, fascia pedecollinare e lungo la costa, con fenomeni localmente intensi. Ampie schiarite dal pomeriggio". le temperature minime, in lieve aumento, saranno comprese tra 16 e 17°C, mentre le massime in lieve flessioni, con valori attorno ai 25°C. I venti soffieranno in prevalenza deboli settentrionali nelle zone interne, orientali sul settore costiero con temporanei rinforzi (mare mosso).

Nei giorni a seguire "flussi settentrionali manterranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, solo a termine periodo il cambio di circolazione con correnti meridionali potrà portare un aumento della nuvolosità con possibilità di qualche rovescio. Le temperature massime tenderanno ad aumentare portandosi attorno a 26/27 gradi mentre le minime tenderanno a calare e saranno prossime ai 10 gradi nelle zone extra-urbane".