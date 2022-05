L'estate gioca d'anticipo, in arrivo la prima ondata di caldo africano: nel weekend picchi di 35 gradi

Gli esperti meteo fanno il punto sul caldo africano che ci attende nei prossimi giorni, una "anomalia meteo-climatica che ci portiamo avanti da mesi. Oltre alla siccità anche il caldo anomalo con temperature da piena estate: entro il weekend previsti picchi di 33-35 gradi per l'arrivo dell'anticiclone africano". "Come se non bastasse la siccità che negli ultimi mesi sta fortemente penalizzando soprattutto il Centronord Italia, ora facciamo i conti anche con il caldo anomalo - esordisce Edoardo Ferrara, esperto di 3bmeteo.com -. L’estate sta infatti giocando da anticipo e ce ne siamo accorti tutti. Temperature pienamente estive da ormai alcuni giorni interessano diverse aree della Penisola, con i primi 28-30°C. Le piogge, davvero poche, sono a carico esclusivo di temporali localizzati, che certamente non possono risolvere il serio deficit idrico in cui versano diverse aree d’Italia, tutto questo in un mese statisticamente piovoso o quantomeno instabile: l’estate sul calendario deve ancora arrivare, ma di fatto molti campi sono già secchi".

Arriva l'anticiclone africano

"Nei prossimi giorni l’anticiclone africano interesserà in modo via via più deciso l’Italia – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – unica defaillance mercoledì quando correnti temporaneamente più fresche da Est favoriranno qualche acquazzone o temporale specie a ridosso dei rilievi e un parziale calo termico specie su versante Adriatico e Pianura Padana centro-orientale. Tuttavia già da giovedì assisteremo a stabilità quasi assoluta con tanto sole fino al weekend". "La prossima settimana, almeno nella prima parte, potrebbe invece vedere qualche (prezioso) acquazzone o temporale in più al Nord e occasionalmente al Centro, contestualmente ad uno smorzamento seppur parziale del caldo. Tendenzialmente sempre stabile al Sud. Tuttavia serviranno conferme in merito con ulteriori analisi” concludono da 3bmeteo.com.