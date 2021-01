Meteo, domenica con l'ombrello. E all'orizzonte nessuna ondata di freddo significativa

Weekend con l'ombrello a portata di mano. Una depressione sull'alto Tirreno sarà responsabile di un'ondata di maltempo che bagnerà la Romagna soprattutto nella giornata di domenica, quando sono previste precipitazioni deboli-moderati, che assumeranno carattere nevoso solo oltre i 1200 metri. La giornata di festività sarà preceduta da un sabato inizialmente soleggiato, ma che vedrà un graduale aumento della nuvolosità, con le prime precipitazioni tra la sera e la notte.

La Protezione Civile ha diramato un'allerta "arancione" sul crinale" e "gialla" in collina" per "un aumento della ventilazione sull'Appennino centro-orientale fino a valori di burrasca a partire dalle ore pomeridiane". La prima settimana di febbraio vedrà la presenza di deboli flussi atlantici, che manterranno condizioni di nuvolosità variabile con possibilità di deboli piogge sui rilievi. Le temperature, inizialmente in flessione, saranno poi in lieve e progressivo aumento, con minime tra 0 e 3 gradi e massime tra 6 e 9 gradi. Sul lungo medio termine non si intravedono potenziali ondate di freddo.