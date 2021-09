Meteo, domenica con l'ombrello e con rischio temporali: diramata l'allerta 'gialla'

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo per temporali, "gialla" per il settore centro orientale della regione e "arancione" sul resto del territorio

Si annuncia una domenica all'insegna del maltempo. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo per temporali, "gialla" per il settore centro orientale della regione e "arancione" sul resto del territorio. Si legge nell'avviso: "per domenica sono previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali particolarmente intensi e persistenti, in particolare sul settore centro-occidentale, con possibili effetti e danni associati. Sono possibili, associati aifenomeni temporaleschi, ruscellamenti sui versanti, innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici del reticolo minore eoccasionali colate detritiche. Sono attesi venti di burrasca lungo la fascia appenninica centro-occidentale e venti forti conpossibili rinforzi o raffiche di intensità superiore durante i temporali più intensi".

Il servizio meteorologico dell'Arpae prevede condizioni di "cielo molto nuvoloso con precipitazioni anche a carattere di forte temporale sul settore emiliano in mattinata; nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno anche al resto della regione con maggiore intensita' sui rilievi. Dalla serata e' prevista una generale attenuazione delle precipitazioni". Le temperature minime oscilleranno tra 19 e 20°C, le massime tra 24 e 27°C. I venti soffieranno moderati dai quadranti meridionali sui rilievi, prevalentemente orientali in pianura; temporaneamente forti a direzione variabile nelle aree interessate dai temporali.

Lunedì il cielo sarà nuvoloso con possibilita' di deboli locali piogge; nel corso del pomeriggio graduale attenuazione delle precipitazioni e della nuvolosità. Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico regionale, "permane un flusso di correnti moderatamente perturbate che manterranno condizioni di nuvolosita' diffusa, a tratti piu' consistente ed associata a precipitazioni sparse, piu' probabili e diffuse nella giornata di giovedi. Miglioramento delle condizioni a termine periodo. Temperature senza variazioni rilevanti, in debole flessione nella giornata di giovedì".