Meteo, dopo le piogge notturne torna a splendere il sole. Sui rilievi attese raffiche di vento

Dopo le piogge che hanno bagnato nella nottata la Romagna, è tornato a splendere il sole. Si è intensificata contemporaneamente la ventilazione e per le prossime ore la Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla" per la dorsale appenninica e la fascia collinare. Si legge nell'avviso: "Nella seconda parte della giornata di martedì è prevista un'intensificazione della ventilazione da sud-ovest. Saranno maggiormente interessati i crinali appenninici centro-orientali dove si stimano venti attorno ai 60-70 Km/h associati a frequenti raffiche di intensità superiore".

Martedì il cielo si presenterà in prevalenza sereno, con qualche addensamento sul crinale appenninico. Dal tardo pomeriggio graduale aumento della nuvolosità con cielo nuvoloso in serata. Lungo il crinale appenninico non è esclusa qualche debole e sporadica pioggia in nottata. Le temperature minime oscilleranno intorno ai 14°C, mentre le massime sono attese fra 20 e 22°C. I venti soffieranno deboli-moderati sud-occidentali sui rilievi e sulla Romagna, con rinforzi sul crinale appenninico romagnolo.

Mercoledì mattina al mattino cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni sul settore orientale e lungo i crinali appenninici, in esaurimento. Dal pomeriggio tendenza ad attenuazione della nuvolosità. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo, mentre i venti sono attesi deboli, in prevalenza dai quadranti occidentali sulla pianura e sud-occidentali sui rilievi.

Successivamente il campo barico in temporanea risalita garantirà tempo sostanzialmente stabile, ma con nuvolosità variabile e stratiforme a causa di flussi umidi occidentali. "Dal pomeriggio di sabato una saccatura di origine atlantica comincerà ad avvicinarsi da ovest portando un peggioramento sulla regione con precipitazioni nella giornata di domenica - informa l'Arpae -. Le temperature saranno pressochè stazionarie; in calo da domenica".