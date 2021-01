Meteo, i Giorni della Merla a rischio maltempo: freddo con nevicate a bassa quota

Un sole frizzante bacia il territorio Forlivese. Dopo il transito perturbato di lunedì, si è aperta una fase di stabilità atmosferica che durerà almeno fino a giovedì. Fino ad allora il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con temperature minime al di sotto dello zero, attesi tra -4 e -2°C, e massime oscillanti tra 5 e 8°C. "Venerdì una leggera flessione nel campo di alta pressione favorirà temporanei addensamenti, con possibilità di locali e deboli piovaschi - informa l'Arpae -, mentre dalla seconda parte di sabato è atteso un più deciso peggioramento, con piogge diffuse e domenica anche con nevicate che occasionalmente e temporaneamente potrebbero raggiungere la pianura".

Insomma, l'Emilia Romagna dovrà fare i conti una nuova ondata di maltempo proprio in occasione dei giorni della Merla. Una veloce perturbazione atlantica raggiungerà infatti l'Italia, scavando un profondo minimo di bassa pressione sul Mar Ligure. Domenica il vortice depressionario si sposterà verso il medio-basso Adriatico richiamando aria fredda dalla Scandinavia, con precipitazioni nevose a quote molto basse. Lunedì è atteso un miglioramento con cessazione dei fenomeni e condizioni di variabilità. Le temperature subiranno inizialmente un aumento, specie nei valori minimi, per poi calare nuovamente a partire da domenica".