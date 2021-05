Meteo, il vento non dà tregua. E bisognerà conviverci ancora per un po'

Finirà mai questo vento? La risposta è che bisognerà conviverci anche nei prossimi giorni. Anche se quelle di mercoledì e giovedì saranno le giornate dove il vento darà meno fastidio. Benchè ci sia tanta voglia di estate, occorrerà riempire il serbatoio della pazienza ancora per un po' ed attendere quindi quelle giornate pienamente stabili. In questo periodo infatti l'alta pressione fatica ad imporre la propria egenomia sul Bacino del Mediterraneo, con la Romagna a risentire degli effetti dei vari mini depressionari responsabili del vento che ha caratterizzato il vento di maggio.

Anche quella di martedì sarà una giornata ventosa, con raffiche da nord-est. "Sulla nostra regione - informa il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna - e' presente un flusso di correnti settentrionali instabili che interesseranno in particolare l'area orientale del territorio. Non sono comunque previsti fenomeni rilevanti, con cielo poco nuvoloso alternato ad addensamenti piu' consistenti in particolare durante la giornata di domenica". Guardando invece al medio lungo termine, pare che l'inizio di giugno possa essere "movimentato", quindi con vento, per gli effetti di un'area di bassa pressione sull'Europa orientale.