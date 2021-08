Meteo, inizia il lento declino dell'estate: atteso un sensibile abbassamento termico

Aria via via sempre più fresca sull'Emilia Romagna. L'estate si avvia verso un graduale declino e lo fa sotto l'effetto di correnti d’estrazione scandinava, che hanno attivato lunedì mattina temporali sparsi anche sul Forlivese. Gli effetti sono ben percettibili, con un sensibile abbassamento della colonnina di mercurio. In 24 ore la diminuzione è stata di circa 9°C, con il termometro che ha toccato in città 21.8°C durante il passaggio temporalesco. Irregolare la distribuzione delle precipitazioni, con picchi di 10 millimetri in città. E la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo "gialla" per temporali e raffiche di vento.

"Per la giornata di martedì - si legge nell'avviso - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. Sono previsti venti di burrasca da nord-est sul settore costiero nel corso del tardo pomeriggio-sera". La settimana trascorrerà infatti all'insegna della variabilità, con giovedì unico girono stabile. Informa il servizio meteorologico dell'Arpae: "Una circolazione depressionaria, posizionata sull'Europa nord-orientale, farà affluire correnti fresche e instabili sulla nostra regione, in particolare tra le giornate di venerdì e sabato, con piogge sparse e temporali. Le temperature, dopo un lieve aumento iniziale, si abbasseranno sensibilmente".