Meteo, inizia una lunga fase instabile: settimana grigia, attesa altra neve sui rilievi

Passaggio di testimone tra novembre e dicembre all'insegna del maltempo. Un'ampia area depressionaria presente sul bacino del Mediterraneo manterrà condizioni di tempo prevalentemente instabile per tutto la settimana. "Si prevedono condizioni di cielo generalmente coperto, con deboli precipitazioni a carattere sparso che interesseranno in successivi impulsi il territorio regionale - informa il servizio meteorologico dell'Arpae -. Le precipitazioni potranno risultare nevose sulle cime appenniniche con quota neve intorno inizialmente intorno ai 900-1000 metri per poi salire a quota 1300 metri". Le temperature minime oscilleranno tra 3 e 6°C, mentre le massime tra 6 e 10°C. Si attende una ventilazione dai quadranti orientali, con rinforzi da nord est sui rilievi.

Guardando sul medio-termine, "sull'area mediterranea sembrano alternarsi alcune onde depressionarie e temporanee rimonte del campo barico - informa l'Arpae -. Sulla nostra regione saranno quindi probabili alcuni eventi di precipitazione con quantitativi complessivi pari o di poco superiori alla norma del periodo. Le temperature tenderanno a risalire portandosi su valori leggermente superiori alla media climatologica". Nei quindici giorni successivi, tra Santa Lucia e Natale, invece, "sembrano prevalere correnti occidentali con probabile transito di alcuni sistemi perturbati sul bacino del Mediterraneo. Si prospettano quindi alcuni impulsi di precipitazione anche sulla nostra regione, con quantitativi pari o leggermente superiori alla norma del periodo. Le temperature tenderanno gradualmente a calare riportandosi in linea con la media climatologica nella seconda parte del periodo".