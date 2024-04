Meteo, maltempo in arrivo con raffiche di vento e temporali: scatta l'allerta 'gialla' le previsioni

La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta meteo “gialla” per vento e temporali, per la giornata di giovedì. Nell'avviso viene specificato come "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, più probabili su fascia costiera e settore centro-orientale. Sono previsti venti da burrasca moderata (62-74 Km/h) a burrasca forte (75-88 Km/h) da nord-est con rinforzi di intensità superiore sul settore costiero e crinale appenninico". Secondo il servizio meteorologico dell'Arpae, nel Forlivese cadranno tra i 18 ed i 27 millimetri di pioggia. La tendenza è per un'attenzione dei fenomeni. Si raccomanda di prestare attenzione a strutture in esterno, gazebo e quant'altro possa essere soggetto al vento. Si consiglia anche di consultare il portale della Regione Emilia Romagna dove è possibile trovare tutti i consigli su cosa fare in caso di forte vento e le informazioni sui comportamenti da tenere in caso di allerte meteo (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it).

Come trascorrerà la settimana

Tra mercoledì e giovedì, ha specificato Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti), "i fenomeni saranno più probabili e frequenti, in particolare giovedì per la formazione di un minimo depressionario al suolo in viaggio lungo il Tirreno, associato ad una nuova saccatura artica in quota, con piogge e rovesci intermittenti su tutto il territorio e con la ricomparsa della neve sul nostro Appennino a quote comprese tra 1000 e 1300 metri durante le precipitazioni più intense. I venti soffieranno moderati da nord-est sulla costa e settore orientale. Qualche locale temporale sarà possibile con isolate grandinate di piccole dimensioni, e con un rischio che sembra leggermente superiore nel pomeriggio di mercoledì a partire dai rilievi e dal ravennate".

Weekend instabile

"Un graduale miglioramento è atteso venerdì, mentre tra sabato e domenica potrebbero tornare condizioni instabili per un nuovo impulso di aria fredda, anche se in questo caso vi è ancora incertezza - continua l'esperto meteo -. Le temperature si manterranno al di sotto della norma fino alla fine della settimana, con valori massimi in genere inferiori ai 20°C e minime inferiori a 10°C; localmente sotto i 5° nelle zone di aperta campagna. Al momento non sembrano esserci rischi di gelate tardive per la presenza di frequente nuvolosità anche nelle ore notturne e venti deboli-moderati che anch’essi ostacolano il raffreddamento per irraggiamento radiativo".