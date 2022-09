Giove Pluvio generoso in pianura, meno in collina. In arrivo weekend variabile con altre piogge

Ultime ore all'insegna dell'instabilità atmosferica sul Forlivese. L'autunno meteorologico si è aperto con un Giove Pluvio particolarmente generoso sulla fascia pianeggiante, meno sull'entroterra e sul crinale. In pianura spiccano i 36 millimetri di Ponte Braldo ed i 20,4 di Forlì, mentre in collina i quantitativi oscillano tra 10 e 15 millimetri. Sulle vette le piogge sono state scarse: a Corniolo 2,2 millimetri a Lastra 6,4 millimetri, mentre a Ridracoli sono caduti solo 4 millimetri, col volume dell'invaso a 16,39 milioni di metri cubi.

Quella di venerdì si annuncia come giornata stabile, con temperature massime che non supereranno i 28°C, mentre sabato altre piogge potrebbero bagnare la Romagna in serata. Domenica sarà una giornata variabile, con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Passato questo nucleo instabile, il tempo dovrebbe stabilizzarsi per qualche giorno almeno fino a mercoledì. "Le temperature rimarranno pressoché stazionarie nel fine settimana con tendenza a nuovo lieve aumento da lunedì", informa l'Arpae.