Si rivedono pioggia e neve. Venerdì forte impennata termica per venti di caduta

Un ritorno tanto atteso, quello della pioggia e della neve. La Romagna è stata bagnata dal transito di un sistema frontale collegato ad una depressione che si è scavata sull'alto Tirreno. Un'autentica manna dal cielo, dopo un lungo periodo di siccità, ma che di certo non compensa il deficit idrico che affligge il nostro territorio. Le precipitazioni infatti non sono state particolarmente abbondanti, con pochi millimetri in pianura (tra i 3 ed i 6 circa) e qualcosina in più in alta collina. Si è rivista la neve sul crinale, finalmente tornato a tinte invernali. Ma sarà un fuoco di paglia.

Nei prossimi giorni, infatti, la rimonta dell'alta pressione garantirà condizioni di stabilità, con temperature massime in sensibile aumento anche per venti di caduta, specie nella giornata di venerdì. "Sabato l'attenuazione del campo anticiclonico ed il richiamo di correnti temperate e più umide consentirà un incremento di nuvolosità bassa, con possibili nebbie nelle ore notturne e del primo mattino, che potrebbero insistere anche per la prima parte di domenica, seppure con tendenza a schiarite e lieve diminuzione delle temperature", informa il servizio meteorologico dell'Arpae.