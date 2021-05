Meteo, perturbazione in arrivo innescherà raffiche di vento: scatta l'allerta 'gialla'

La Romagna sarà marginalmente interessata dal transito di un sistema perturbato, che nella giornata di martedì bagnerà prevalentemente il settore occidentale della regione. Il cambiamento atmosferico sarà avvertito prevalentemente con un'intensificazione della ventilazione, specie nella seconda parte della giornata, "sulle aree appenniniche, con venti fino a burrasca moderata e raffiche di intensità anche superiore sulle aree di crinale". Per questo motivo la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo vento "gialla" per l'entroterra.

Martedì il cielo si presenterà molto nuvoloso, con piogge pomeridiane sulle pianure orientali. Le temperature minime sono attese in lieve aumento e comprese tra 15 e 18 gradi, mentre le massime saranno in decisa flessione e comprese tra 18 e 24 gradi. I venti, inizialmente deboli-moderati orientali sulla pianura, tenderanno a ruotare da sud nel corso della giornata con rinforzi anche di forte intensità sulle aree appenniniche, più consistenti sulle aree di crinale.

Mercoledì, giornata che vedrà la Romagna attraversata dal Giro d'Italia, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, anche se non mancheranno le schiarite. Addensamenti localmente più consistenti potranno essere associati a locali piovaschi in area appenninica. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli moderati sud-occidentali, con rinforzi sulle zone appenniniche centro-orientali in serata.

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "un susseguirsi di impulsi occidentali debolmente perturbati interesseranno la nostra regione per l'intero periodo considerato. E' previsto quindi cielo in prevalenza nuvoloso con precipitazioni diffuse di debole o moderata intensità. Solo da domenica è previsto un miglioramento delle condizioni".