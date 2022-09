Meteo, possibili acquazzoni temporaleschi sparsi: prolungata l'allerta meteo

Anche per la giornata di venerdì la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo "gialla" per temporali. Nell'avviso viene specificato che "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati". Il bollettino meteo dell'Arpae dell'Emilia Romagna per la provincia di Forlì-Cesena non prevede comunque precipitazioni significative sul nostro territorio.

Il cielo, si legge nelle previsioni, sarà "prevalentemente nuvoloso con piogge e rovesci sul settore centro-occidentale al mattino; nel pomeriggio piogge sparse e residui rovesci sul settore centro-orientale". Le temperature minime saranno comprese tra i 18 gradi delle aree di pianura e i 20 gradi della fascia costiera, mentre le massime, in diminuzione, tra 24 e 28 gradi.

Sabato è invece prevista "nuvolosità irregolare, temporaneamente più compatta e associata con piogge e rovesci sparsi sul settore centro-orientale nel corso del pomeriggio. Ampie schiarite a seguire". Da domenica, invece, "il progressivo consolidamento di un promontorio interciclonico apporterà condizioni di tempo stabile, con temperature in graduale rialzo".