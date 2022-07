Niente temporali, ma l'appuntamento potrebbe essere solo rimandato: le previsioni

Un'altra giornata senza precipitazione. L'allerta di Protezione Civile dell'Emilia Romagna diramata per mercoledì aveva fatto illudere alla possibilità di qualche precipitazione, cosa tuttavia che non è avvenuta. I modelli matematici non escludono rovesci e temporali per la serata di giovedì. "Non si prevedono fenomeni significativi ai fini dell'allertamento - specifica la Protezione Civile dell'Emilia Romagna -. Tuttavia sono previsti in serata venti forti (50-61 Km/h) da nord-est con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, in particolare lungo la fascia costiera, cui sarà associato un aumento del moto ondoso fino a molto mosso al largo. Si prevede inoltre la possibilità di temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, sul settore centro-orientale con possibili effetti e danni associati".

Il servizio meteorologico dell'Arpae prevede al mattino sereno o poco nuvoloso, mentre nel corso del pomeriggio-sera è atteso un progressivo aumento della nuvolosità sul settore centro-orientale con precipitazioni irregolari. Le precipitazioni potranno essere a carattere di rovescio temporalesco sulla Romagna e settore costiero nel corso della serata. Le temperature minime sono attese in diminuzione, con valori tra 20 e 22 gradi, anche inferiori nelle aree extraurbane, mentre le massime oscilleranno tra 28 e 31 gradi.

Nelle prime ore di venerdì sono attesi temporanei addensamenti sul settore orientale, con possibilità di deboli rovesci sparsi. Dal pomeriggio sereno o poco nuvoloso sull'intero territorio regionale. Le temperature minime non subiranno particolari variazioni di rilievo, mentre le massime sono previste in diminuzione soprattutto sul settore orientale, con valori tra 26 e 28 gradi (sulle pianure interne attesi tra i 30 e i 31 gradi). Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "la presenza di un campo di alta pressione sul settore occidentale del bacino del Mediterraneo manterrà condizioni di tempo stabile sulla nostra regione, con temperature massime tra 30 e 31 gradi".