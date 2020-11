Meteo, prima settimana di novembre tra nebbie e nuvole

Inizio di settimana tra foschie dense e nuvolosità in aumento. Martedì è prevista un'intensificazione della nuvolosità con cielo nuvoloso e addensamenti più consistenti lungo la fascia appenninica. Possibile persistenza della nebbia nelle zone interne di pianura. Le temperature minime sono previste in lieve aumento comprese tra 11 e 13 °C, mentre le massime intorno ai 17/19 °C, più basse nelle zone di pianura dove la nebbia tenderà a persistere. Mercoledì, informa l'Arpae, "un temporaneo rinforzo delle correnti sud-occidentali in quota determinerà condizioni di cielo nuvoloso su tutta la regione con deboli precipitazioni, piu' probabili lungo il crinale appenninico, più isolate e sporadiche in pianura. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 13 °C, massime tra 16 e 18 °C". "Dalla giornata di giovedi, il rafforzamento di un promontorio anticiclonico favorirà un ritorno a condizioni di stabilità con condizioni di cielo poco nuvoloso sui rilievi mentre in pianura si avranno nebbia progressivamente sempre più persistenti - prosegue il bollettino -. Temperature pressochè stazionarie".

