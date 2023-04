Meteo, ombrello a portata di mano da giovedì sera: è in arrivo una fase di spiccata variabilità

La settimana post pasquale sarà all'insegna della spiccata variabilità atmosferica, con l'ombrello a portata di mano a partire da giovedì sera. Nei prossimi giorni anche la Romagna sarà infatti nel mirino di correnti più umide, responsabili di un aumento della nuvolosità con associate piogge, anche a carattere di rovescio o temporale. Mercoledì è attesa nuvolosità variabile, più compatta a ridosso dei rilievi e in intensificazione nel pomeriggio a partire dal settore occidentale dove dalla sera potrà essere associata a deboli precipitazioni. Le temperature minime sono attese in aumento, con valori tra 7 e 10 gradi, mentre le massime oscilleranno tra i 15 ed i 18 gradi. La ventilazione sarà debole dai quadranti sud-occidentali sui rilievi, mentre debole orientali sulle zone di pianura.

Giovedì il cielo nuvoloso, con precipitazioni che dalla serata interesseranno progressivamente tutta la regione. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo, mentre li venti soffieranno moderati, con temporanei rinforzi anche in pianura. Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "la presenza di una circolazione depressionaria determinerà tempo prevalentemente perturbato, con cielo irregolarmente nuvoloso associato a precipitazioni sparse per l'intero periodo. Le temperature sono previste in diminuzione, salvo poi aumentare da lunedì".

La settimana dal 17 al 23 aprile, informa Arpae, "sembra caratterizzata da flussi in prevalenza settentrionali associati alla presenza di un esteso promontorio anticiclonico sull'Europa occidentale. In questo scenario, che di fatto rende poco probabile l'arrivo di perturbazioni atlantiche, si prospettano precipitazioni al di sotto della norma, limitate per lo più a temporanee condizioni di instabilità. Le temperature tenderanno a risalire leggermente e si porteranno su valori in linea con la media climatologica".