Meteo, si apre la porta dell'Atlantico: sarà una settimana con piogge a più riprese

Si annuncia una settimana a più riprese perturbata. L'instabilità proseguirà anche nelle prossime 48 ore per il passaggio di una perturbazione atlantica, che porterà altre piogge a partire dalla serata di martedì. Ombrelli aperti anche nella prima parte della giornata di mercoledì, quando il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto con attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio. Le temperature minime oscilleranno tra 9 e 13 gradi, mentre le massime comprese tra 13 e 15 gradi. Giovedì si alterneranno schiarite ed annuvolamenti "per la temporanea rimonta del campo di pressione", ma, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "già ad iniziare dalla giornata di venerdì il transito di una nuova perturbazione di origine atlantica apporterà precipitazioni diffuse con tendenza a miglioramento nella giornata di sabato. Le temperature sono attese in calo sino alla giornata di sabato poi in lieve rialzo a termine periodo".

Guardando sul medio-lungo termine, il periodo dal 21 al 27 novembre potrebbe essere condizionato da "flussi di origine atlantica con possibili precipitazioni associate al passaggio di qualche sistema nuvoloso. I quantitativi pluviometrici nel complesso si prospettano nella norma del periodo. Le temperature saranno in graduale flessione, in linea con il tipico andamento stagionale". La successiva tendenza potrebbe essere dettata dalla presenza di "correnti occidentali con possibile alternanza tra fasi di alta pressione e passaggio di onde perturbate in area mediterranea. Sulla nostra regione saranno quindi possibili alcuni eventi di precipitazione con quantitativi complessivi nella norma del periodo. Le temperature non sembrano discostarsi significativamente dalla media climatologica".