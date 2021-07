Meteo, si attendono due giorni di fuoco: attese temperature fino a 38 gradi

Sarà toccata e fuga, ma farà tanto caldo nelle prossime ore. Tra mercoledì e giovedì sono attesi sulla Romagna picchi anche di 38°C. Ad innescare il richiamo di correnti calde africane, che determinerà un sensibile rialzo della temperatura, sarà una "goccia fredda" che sta interessando l'Europa centro-occidentale, costringendo il promontorio di alta pressione ad impossessarsi del bacino del Mediterraneo. Mercoledì il cielo sarà sereno, con tendenza dalla serata ad aumento della nuvolosità medio-alta. Le temperature sono previste in ulteriore lieve aumento, con minime intorno a 21/23 gradi nelle città e valori inferiori nelle aree extraurbane e massime tra 32 e 34 gradi lungo la costa e tra 34 e 36 gradi nelle pianure interne, con moderato disagio bioclimatico. I venti sofferianno deboli dai quadranti sud-occidentali sui rilievi, orientali sulle pianure e a regime di brezza lungo la fascia costiera.

Giovedì il cielo sarà inizialmente tra poco nuvoloso e nuvoloso per nubi in prevalenza stratificate, con tendenza a schiarite nelle ore pomeridiane. In serata aumento della nuvolosità sui rilievi e le pianure occidentali, dove non si esclude la possibilità di qualche rovescio. Le temperature massime potranno superare i 38°C per venti di caduta, con disagio bioclimatico in particolare sulle pianure romagnole nella prima parte della giornata. Nei giorni a seguire "il caldo flusso sud-occidentale, responsabile delle condizioni di afa dei giorni precedenti, sarà sostituito da correnti atlantiche in grado di abbassare le temperature fino a valori pressoché in linea con le medie del periodo o solo di poco superiori lunedì. Il tempo risulterà in prevalenza soleggiato, seppure con possibilità di modesti e temporanei annuvolamenti".