Meteo, ultime ore di Garbino. Domenica soleggiata, peggiora ad inizio settimana

Ultime ore di Garbino, il vento caldo e secco dai quadranti sud-occidentali che soffia ormai da 48 sulla Romagna. Venerdì la punta massima di velocità è stata raggiunta a San Varano per quanto concerne la fascia pianeggiante, con 66 chilometri orari, mentre sul Passo della Calla ha toccato gli 80.5 chilometri orari. Sabato la ventilazione si disporra dai quadranti orientali, in graduale attenuazione. La giornata vedrà nuvolosità irregolare, con tendenza ad ampie schiarite dal pomeriggio. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni di rilievo, tra 18 e 22°C.

Domenica sarà una giornata soleggiata, con venti deboli orientali e temperature in aumento. L'inizio di settimana vedrà il transito di una saccatura atlantica, che apporterà un aumento della copertura nuvolosa e condizioni di tempo perturbato con associate piogge sparse sul settore occidentale da lunedì. Martedì sono attese piogge diffuse su tutta la regione.