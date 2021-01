Meteo, un sabato della Merla primaverile. Ma è in arrivo una domenica bagnata

La domenica perturbata vedrà piogge da deboli a moderate sparse, localmente anche a carattere di rovescio in particolare sui rilievi

Giorni della Merla, quelli che secondo i detti popolari essere i più freddi dell’anno, dal sapore primaverile. E' un sabato con temperature anomale per il periodo, con la colonnina di mercurio oltre i 15°C in pianura, ma con punte anche di 17.4°C, come quelli registrati a Fiumana (Predappio). Una situazione che precede l'arrivo di una saccatura atlantica, che determinerà una domenica di maltempo, con un nuovo abbassamento delle temperature e il ritorno della neve oltre gli 800-1000 metri.

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo "gialla" per vento. La domenica perturbata vedrà piogge da deboli a moderate sparse, localmente anche a carattere di rovescio in particolare sui rilievi, che interesseranno l'intera regione. Sul crinale, viene spiegato nell'avviso, sono attesi "residui rinforzi di vento con raffiche di intensità pari o superiori a burrasca moderata, ma saranno in progressiva attenuazione nel corso della giornata". Lunedì è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità, con temperature massime tra 6 e 9°C.

Nei giorni a seguire, "flussi atlantici di lieve intensità manterranno condizioni di nuvolosità variabile, con deboli piogge sui rilievi. Temperature in lieve e progressivo aumento, con minime sopra lo zero".