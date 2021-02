Meteo, un weekend grigio. Domenica perturbata con piogge e temperature miti

Un promontorio di alta pressione di matrice africana è responsabile della presenza di strati compatti di nubi basse, foschie dense in pianura ed inversione termica

Prevalenza di grigio e poco spazio alle schiarite. Non si vedrà il sole nel primo fine settimana di febbraio. Un promontorio di alta pressione di matrice africana è responsabile della presenza di strati compatti di nubi basse, foschie dense in pianura ed inversione termica, ovvero con la temperatura che tende a crescere con l’aumentare della quota, esattamente il contrario di quanto accade in atmosfera normale. Tra la fine di sabato e la giornata di domenica l’alta pressione sarà scalzata dall’arrivo di una perturbazione atlantica, che porterà un peggioramento delle condizioni atmosferiche con piogge ed un'intensificazione della ventilazione dai quadranti meridionali.

Le temperature quindi tenderanno ad aumentare anche in pianura, con valori ben oltre la norma del periodo, con punte anche di oltre 10°C. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "un veloce flusso di correnti atlantiche, moderatamente perturbate, porterà una successione di corpi nuvolosi anche verso la nostra regione. Si avranno condizioni di cielo in prevalenza nuvoloso, con piogge più probabili tra martedì e mercoledì, cui seguirà un probabile aumento della pressione atmosferica. Le temperature, pur soggette alle variazioni dipendenti da nuvolosità e precipitazioni, non subiranno variazioni significative, mantenendosi su valori superiori alla media del periodo".