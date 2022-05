Meteo, una settimana a due facce: prima il caldo, poi nel weekend possibile break temporalesco

Una prima metà di settimana calda. La seconda con possibile instabilità e temperature in flessione. Queste in sintesi le previsioni meteo per l'Emilia Romagna secondo la rielaborazione di 3bmeteo.com. Entra nel dettaglio il meteorologo Alessandro Conigliaro: "Il clima degli ultimi giorni in Emilia-Romagna è stato caratterizzato da condizioni anticicloniche e temperature decisamente estive per il periodo, con anomalie termiche fino a +6/+8°C, di fatto raggiungendo i record stagionali di caldo del maggio 2017. La nuova settimana è iniziata sotto il dominio dell'alta pressione, con valori ancora al di sopra dei +30°C in diverse località della pianura".

Ma ecco la svolta: "Fortunatamente per i prossimi giorni l'indebolimento del robusto anticiclone favorirà infiltrazioni di aria più fresca da ovest, complice il maggior coinvolgimento del flusso più umido e instabile atlantico. Infatti, nel corso della settimana, l'Italia settentrionale e in particolare l'Emilia-Romagna risentiranno degli effetti di un vortice depressionario proveniente da ovest, portando molte nubi, caldo in diminuzione e delle precipitazioni. Il primo peggioramento è atteso tra mercoledì e giovedì, quando la perturbazione si porterà sulle Baleari portando nuvolosità sparsa associata a locali rovesci o temporali diurni a ridosso dei rilievi e in possibile sconfinamento in pianura, specie sull'Emilia occidentale. Tempo in generale più asciutto e stabile sulla Romagna e l'Emilia orientale, con nuvolosità sparsa ma con basso rischio di precipitazioni".

"Nel corso delle prossimo weekend, le ultime emissioni modellistiche prevedono un possibile ulteriore peggioramento del tempo che interesserebbe tutta la regione, con piogge sparse e temporali, localmente anche intensi - annuncia Conigliaro -. Temperature massime previste in calo, con valori che torneranno gradualmente attorno ai valori di media stagionale, con massime comprese tra 28-29°C in pianura. Clima decisamente meno caldo nel weekend, con valori massimi che potrebbero rimanere al di sotto dei +27/+28°C; tuttavia necessitano ancora ulteriori aggiornamenti per confermare l'evoluzione vista la distanza temporale".

Entrando nel dettaglio per Forlì, spiega l'esperto meteo, "sulla città avvio di settimana stabile con cielo in prevalenza sereno o al più offuscato da nubi alte e stratificate in transito. Tra mercoledì e giovedì condizioni di maggior variabilità con alternanza di nubi e schiarite specie nella seconda parte del giorno, ma con basso rischio di fenomeni. Nel weekend possibile peggioramento del tempo con rovesci sparsi e temporali alternati a locali schiarite tra pomeriggio e sera. La prima parte della settimana vedrà clima ancora caldo, con valori massimi tra +28/+31°C in pianura, mentre subiranno una flessione nel corso del weekend con clima decisamente meno caldo e valori che torneranno in linea con la media del periodo. Ventilazione debole in regime di brezza termica; in successiva rinforzo dai quadranti settentrionali."