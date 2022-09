Il meteo del weekend: non si escludono temporali, ma non pioverà ovunque

Le condizioni meteo sull’Emilia Romagna stanno per peggiorare a causa dell’arrivo di un fronte perturbato da ovest nella giornata di sabato. "La regione però sarà divisa a metà e non tutti vedranno i temporali - spiega Federico Brescia, meteorologo di 3bmeteo.com -. Al mattino il cielo sarà piuttosto nuvoloso per la presenza di nubi alte compatte che però non daranno origine a fenomeni di rilievo. Qualche pioviggine sarà possibile solo sulle aree confinanti con la Liguria e l’alta Toscana. Dal pomeriggio instabilità in deciso aumento con temporali forti, locali grandinate e colpi di vento su tutto l’Appennino e l’area pedemontana".

"Domenica ci aspetta una giornata decisamente più stabile con ampi spazi soleggiati ma anche qualche temporale ancora possibile sull’Appennino Parmense e Modenese - aggiunge -. Le temperature saranno in calo un po’ ovunque e le massime non supereranno i 30°C per l’intero weekend. Da lunedì torna l’anticiclone garanzia di tempo stabile e soleggiato con anche un rialzo termico di un paio di gradi. Possibile nuovo peggioramento meteo nella seconda parte della settimana". Per quanto riguarda l'area forlivese, prosegue Brescia, "avremo condizioni meteo generalmente stabili tra nubi e ampi spazi soleggiati. Non è escluso qualche piovasco sulla città sabato pomeriggio, con temporali in Appennino. Le temperature massime saranno comprese tra 27 e 30°C. L'inizio della prossima settimana trascorrerà in compagnia del bel tempo, mentre nel corso della settimana è possibile peggioramento da giovedì".