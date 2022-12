Monte Falco ovattato, gelido risveglio con alba "di fuoco": sfiorati i -10°C. Prime brinate in pianura

La colonnina di mercurio è precipitata fino a -9,3°C. Il Monte Falco, a quota 1.628 metri, indossa finalmente l'abito invernale. Dopo la nevicata di domenica, il rasserenamento del cielo e la contemporanea discesa di aria fredda dal Nord Europa ha favorito un repentino crollo della temperatura. Colonnina di mercurio che ha toccato valori negativi un po' su tutto il Forlivese, comprese le aree pianeggianti, dove sono comparse le prime brinate. In città la minima è oscillata tra 0.4 e 0.8, ma nelle prime campagne il termometro è sceso al di sotto dello zero. Capitolo diga di Ridracoli: le piogge e nevicate del weekend hanno permesso all'invaso di guadagnare altri metri, superando quota 530 metri, con un volume di riempimento che ha oltrepassato il 37% sul totale.

La settimana è iniziata all'insegna della stabilità, ma all'orizzonte incombono altre nubi e precipitazioni. Martedì il cielo si presenterà molto nuvoloso con addensamenti più consistenti sui rilievi, dove saranno possibili deboli nevicate al mattino, mentre in pianura non si escludono parziali schiarite nelle ore pomeridiane. Le temperature minime non subiranno particolari varazioni di rilievo, mentre le massime oscilleranno tra 2 e 5°C. I venti soffieranno deboli in prevalenza settentrionali, tendenti a disporsi da nord-ovest nel corso della giornata.

Anche quella di mercoledì sarà una giornata grigia, fredda, ma senza precipitazioni, mentre da giovedì incombe un nuovo impulso perturbato, anche "con precipitazioni anche di moderata intensità, nevose solo sulle cime più alte - informa il servizio meteorologico dell'Arpae -. Fenomeni sparsi e residui sono attesi tra venerdì e sabato sul settore orientale della regione, con schiarite attese per domenica. Le temperature tenderanno a risalire leggermente fino a domenica".