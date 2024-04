L'inverno nel cuore della primavera, altre nevicate in Appennino. E c'è l'allerta per temporali

Nuova fase instabile sulla Romagna. La Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla" per temporali, specificando che nella seconda parte della giornata di lunedì "sono previste precipitazioni intense diffuse sul territorio regionale, localmente a carattere di rovescio temporalesco più probabile sul settore centro-orientale". La nuova ondata di maltempo ha riportato la neve in Appennino oltre i mille metri, già imbiancato nei giorni scorsi dopo il passaggio degli impulsi perturbati alimentati dall'aria fredda dall'Artico.

Anche per la giornata di martedì, informa la Protezione Civile, "sono previste ancora condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili su settore centro-orientale. Saranno possibili ancora localizzati fenomeni franosi, fenomeni di ruscellamento sui versanti, in particolare nelle aree interessate dai temporali, e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori". Per il resto della settimana la regione dovrà fare i conti co "un'ampia circolazione depressionaria mantiene condizioni di variabilità con alternanza di ampie schiarite ed annuvolamenti intensi, a cui saranno associate locali piogge. Le temperature saranno in graduale aumento".