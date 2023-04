Pasqua con la neve: un'atmosfera natalizia avvolge l'Appennino Forlivese

Un'atmosfera natalizia avvolge l'Appennino Forlivese. Nel cuore della notte di Pasqua il passaggio instabile ha portato altra neve sul crinale. Già sabato mattina il Monte Falco si era svegliato con 10 centimetri di manto bianco. Un breve rovescio ha bagnato parte della pianura Forlivese, in particolar modo la parte meridionale. La colonnina di mercurio si è fermata su valori invernali, con valori tra 2,8 e 5,2°C. La tendenza è per un miglioramento delle condizioni atmosferica, con ampie schiarite.

Pasquetta sarà soleggiata, con temperature minime in lieve diminuzione, comprese tra 5 e 8 gradi nei centri urbani e di qualche grado inferiori in aperta campagna, mentre le massime sono attese in lieve aumento con valori tra 13 e 18 gradi sulle pianure interne. I deboli soffieranno deboli variabili con temporanei leggeri rinforzi da nord-est sul settore orientale, tendenti a disporsi in serata dai quadranti meridionali.

Martedì il cielo sarà in prevalenza velato per nubi alte e stratificate con nubi basse lungo il crinale appenninico, ma senza precipitazioni. Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "il consolidamento di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo Occidentale favorirà condizioni di tempo stabile e temperature in progressivo aumento fino alla giornata di mercoledì. A termine periodo tra le giornate di giovedì e venerdì l'ingresso ed il transito di una nuova depressione determinerà un peggioramento con precipitazioni in passaggio sulla regione accompagnate da un temporaneo calo termico".