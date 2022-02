Ultimi squilli dell'inverno, l'Artico riporta freddo e neve: la collina si tinge di bianco

Dopo una lunga fase anomala, caratterizzata da scarse precipitazioni e temperature dal sapore primaverile, l'inverno meteorologico si avvicina al congedo con un'irruzione di aria fredda dall'Artico, che nel cuore della nottata tra venerdì e sabato ha dipinto di bianco le colline romagnole. Come anticipato già da diversi giorni dagli esperti meteo, l'aria fredda artica si è gettata verso il Mediterrane, scavando un vortice depressionario nel mar Tirreno responsabile della veloce fase perturbata. Il minimo di bassa pressione in queste ore infatti sta scivolando rapidamente verso il basso Tirreno, portando piogge, nevicate e raffiche di vento nel centro-sud Italia. L'ingresso perturbato si è manifestato sottoforma temporalesca, con lampi, colpi di tuono e violente raffiche di vento che hanno accompagnato i rovesci dalla pianura (22 millimetri accumulati a Forlì) ai rilievi (punte di 50 millimetri).

Con l'avanzamento dell'aria fredda la colonnina di mercurio ha subìto un drastico crollo soprattutto lungo la fascia collinare, trasformando verso la tarda serata la pioggia in neve anche a quote molto basse. E così i fiocchi di neve hanno imbiancato Premlcuore, San Benedetto in Alpe, Tredozio, Modigliana, Rocca San Casciano e tutta la vallata del Bidente, persino a Santa Sofia. Dall'effetto spolverata ad uno spessore massimo di 10 centimetri. Le precipitazioni sono state più abbondanti oltre i 1000 metri. Sui passi si è reso necessario l'intervento dei mezzi spazzaneve. Il freddo sarà ancora protagonista anche nei prossimi giorni, con possibilità di deboli precipitazioni nevose sui rilievi nella giornata di domenica e brinate in pianura. L'inizio di marzo potrebbe vedere l'ingresso di un altro nucleo freddo dall'est Europa, accompagnato da altri fenomeni nevosi a bassa quota.