Venti centimetri di neve sulle vette. Anche il fenomeno del gelicidio in Campigna

Si tingono di bianco le vette dell'Appennino Forlivese. L'ultimo transito perturbato ha infatti ovattato le vette del Monte Falco, con il manto bianco che a quota 1.420 metri ha raggiunto i 20 centimetri, come riportato nella pagina Facebook di MeteoPedemontana-Forlivese. In località Campigna cì stato invece il gelicidio: si tratta di pioggia che congela depositandosi a terra o su altre superfici (come rami e cartelli stradali). Il fenomeno si verifica quando una massa d'aria calda scorre in quota mentre al suolo c'è molto freddo con una temperatura attorno o inferiore allo zero. In pratica la pioggia cade ad una temperatura inferiore allo zero rimanendo in forma liquida (per la cosiddetta 'sopraffusione') e una volta a terra si congela, ricoprendo le superfici di una patina di ghiaccio liscio e limpido.

Pioggia alle quota inferiori. La diga di Ridracoli è cresciuta di oltre 90 centimetri, con il livello dell'invaso che ha superato i 545 metri d'altezza. Il volume dell'invaso è pieno al 67,5%, l'equivalente di 22,3 milioni di metri cubi (il volume massimo è di poco più di 33 milioni di metri cubi). Per mercoledì e giovedì sono attese condizioni di tempo stabile, con temperature in lieve flessione, con le minime attese tra -3 e 2°C. Successivamente, informa l'Arpae, "il transito di una veloce onda depressionaria, a ridosso del settore alpino, determinerà condizioni di tempo instabile con precipitazioni che interesseranno la nostra regione nella giornata di venerdì e parte della giornata di sabato. Dopodichè la rimonta del campo di alta pressione riporterà condizioni di stabilità con nuvolosità stratificata e assenza di precipitazioni. Temperature in aumento".