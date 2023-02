Romagna sotto la neve: fiocchi copiosi nell'entroterra, Forlì risparmiata dall'effetto "Ase"

Secondo appuntamento con la neve per l'entroterra. Come annunciato dalla Protezione Civile attraverso un'allerta meteo "gialla", i fiocchi sono tornati a cadere copiosamente soprattutto nella vallata del Bidente, dove, in alcune aree, il manto bianco ha superato abbondantemente i dieci centimetri. Una neve particolarmente farinosa, a differenza di quella bagnata e pesante di alcune settimane fa, caduta con temperature costantemente negative. Imbiancata nuovamente la diga di Ridracoli, dove mancano poco più di tre metri alla tracimazione. Abbuffata bianca anche sul crinale, dove la minima è scesa a ben -10,7°C. Già dalla serata di mercoledì lungo le strade provinciali del territorio si è provveduto allo spargimento del sale, mentre i primi mezzi spazzaneve sono entrati in azione con l'intensificazione della precipitazione. “Non si segnalano particolari problemi - afferma il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi -. Le scuole, dal nido alle secondarie di primo livello (medie) sono regolarmente aperte”.

Forlì si è invece svegliata con un lieve velo bianco, con i fiocchi arrivati in città intorno alle 5. Pochi chilometri più a sud, da Cesena in poi, la neve è caduta copiosa anche in pianura, con cumuli anche superiori ai 10 centimetri in alcune aree. Questa volta per la pianura forlivese la mancata nevicata non è da attribuire quindi alle termiche, come accaduto in occasione della vasta perturbazione del 22-23 gennaio, bensì alla linea precipitativa prodotta dal mare, con una traiettoria favorevole per la Romagna meridionale. Si chiama effetto Ase, acronimo di Adriatic Snow Effect, cioè "Effetto neve adriatica" o "Effetto Nevoso causato dal mare Adriatico". Tale consiste in una massa d’aria fredda e secca che acquisice calore ed umidità durante l’attraversamento del Mare Adriatico. La massa d’aria in questo modo si trasforma da "molto fredda e secca" a "fredda ma anche umida", capace di scaricare nevicate intense sui contrafforti appenninici e sui litorali. Ma il freddo avrà le ore contate. Il graduale aumento del campo di pressione favorirà condizioni di tempo stabile sull'intero territorio regionale, con un buon soleggiamento alternato a parziali annuvolamenti. Le temperature saranno in graduale e lento rialzo, ma con valori minimi che rimarranno comunque ancora inferiori allo zero.