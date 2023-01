Forti nevicate in collina, sul crinale il manto bianco supera il metro. Anche crolli di alberi e blackout

Un'autentica abbuffata di neve, come non accadeva da anni, sulle alte colline di Forlivese. Dopo le precipitazioni di venerdì e quelle portate dalla risalita del mini-ciclone sull'Adriatico tra sabato e domenica, un nuovo impulso perturbato ha portato altre abbondanti nevicate oltre i 500 metri. I fiocchi hanno imbiancato anche le quote della bassa collina, mentre in pianura la quota dello zero termico non ha permesso di trasformare la pioggia in neve. Sul crinale, domenica affollato da migliaia di persone per la prima sciata dell'inverno in Appennino, il manto supera abbondantemente il metro.

Ai Fangacci, a quota 1450 metri, i Carabinieri Forestali hanno misurato alla stazione Meteomont 117 centimetri di spessore, 28 dei quali caduti nelle ultime 24 ore. Al valico della Braccina, a quota 985 metri, i Carabinieri Forestali hanno misurato un manto di 70 centimetri, mentre a Premilcuore lo spessore ha raggiunto il mezzo metro. A Campigna è ovattata invece da circa 60 centimetri di bianca. Pioggia abbondante anche in pianura: a Forlì dalla mezzanotte i pluviometri hanno accumulato tra i 27 ed i 36 millimetri di precipitazione. Ampie schiarite poi già dalla tarda mattina, con l'ingresso della Bora, con raffiche fino a 62.6 chilometri orari (misurata a San Leonardo).

Le problematiche

Sono diversi i problemi legati all'intensità dei fenomeni e alle temperature non particolarmente rigide, che hanno avuto come conseguenza una neve molto pesante. "Per questo si sono verificate cadute di piante e numerosi guasti alla rete Enel - spiega il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi -. Sono direttamente in contatto con chi sta intervenendo e quello che posso riportare è che si sta facendo tutto il possibile per ripristinare le reti danneggiate". Dalla notte hanno operato mezzi spargisale e spazzaneve: "Ci sono disagi, come è normale in questi casi, e chiedo alla cittadinanza di segnalare le situazioni che hanno effettivamente necessità di intervento e di avere un minimo di pazienza per fenomeni che sono del tutto normali ma che sono più complessi da gestire oggi rispetto al passato (per le nostre abitudini ed esigenze) - commenta il sindaco -. Si consiglia di ridurre gli spostamenti in auto e, nel caso fossero necessari, di essere forniti di pneumatici invernali o di avere con se le catene". Disagi anche in pianura: a Pievequinta un albero è crollato dal cortile parrocchiale in via Petrosa.

La tendenza

Confermate le previsioni diramate nell'allerta meteo per lunedì, nella quale si evidenziavano le possibilità per abbondanti nevicate nell'entroterra, con un livello "arancione" di fase d'attenzione. Nelle prossime ore è prevista un'attenuazione dei fenomeni. Martedì, informa l'Arpae, il cielo si presenterà "molto nuvoloso con possibili parziali aperture durante la giornata, più probabili sulle zone di pianura. Addensamenti più compatti sui rilievi con possibilità di deboli precipitazioni nevose a quote superiori gli 800 metri, in serata, sull'appennino occidentale. Piogge deboli e sparse sulla pianura, durante il corso della giornata, in esaurimento in nottata. Le temperature massime sono attese in aumento, con punte tra 7 e 10°C". Mercoledì pomeriggio si attendono delle schiarite.

Un gennaio piovoso

Va archiviandosi un gennaio al quanto generoso sotto il profilo precipitativo, con punte di precipitazioni superiori ai 120 millimetri. Tanto "oro blu" per la diga di Ridracoli, che nelle prossime settimane potrà tracimare con il graduale scioglimento della neve presente in quota. Lunedì mattina l'invaso era pieno all'80%, con un volume di 26,53 milioni di metri cubi, con il livello a quota 550,5 metri, a poco meno di sette metri dal punto di sforo. Un'ottima notizia per la Romagna in vista della prossima stagione estiva.

Agricoltura

Il brusco abbassamento della temperatura con gelo notturno rischia peraltro di bruciare fiori e gemme di piante e alberi, con pesanti effetti sui prossimi racco2lti dopo che – ricorda Coldiretti regionale – il caldo anomalo lungo tutta la Penisola ha favorito il risveglio vegetativo anticipato di pesche, ciliegie e albicocche. Si sta verificando in Italia una evidente tendenza alla tropicalizzazione che – precisa la Coldiretti – si manifesta con una più elevata frequenza di eventi violenti, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi". “L’agricoltura - ha detto il Direttore regionale di Coldiretti, Marco Allaria Olivieri - è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con i danni provocati dalla siccità e dal maltempo che hanno superato nel 2022 i 6 miliardi di euro”.