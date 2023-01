Il maltempo non accenna a placarsi: forti nevicate in collina. Sul crinale il manto bianco supera il metro

Un'autentica abbuffata di neve, come non accadeva da anni, sulle alte colline di Forlivese. Dopo le precipitazioni di venerdì e quelle portate dalla risalita del mini-ciclone sull'Adriatico tra sabato e domenica, un nuovo impulso perturbato ha portato altre abbondanti nevicate oltre i 500 metri. I fiocchi hanno imbiancato anche le quote della bassa collina, mentre in pianura la quota dello zero termico non ha permesso di trasformare la pioggia in neve. Sul crinale, domenica affollato da migliaia di persone per la prima sciata dell'inverno in Appennino, il manto supera abbondantemente il metro. Pioggia abbondante anche in pianura: a Forlì dalla mezzanotte i pluviometri hanno accumulato oltre 20 millimetri di precipitazioni. Confermate le previsioni diramate nell'allerta meteo per lunedì, nella quale si evidenziavano le possibilità per abbondanti nevicate nell'entroterra, con un livello "arancione" di fase d'attenzione.

