Attesa la neve in Romagna anche in pianura, nuova allerta "gialla": i centimetri attesi

Dopo l'antipasto di mercoledì mattina, altra neve, questa volta più consistente, potrebbe cadere in città nelle prossime ore. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'altra allerta "gialla". Nell'avviso viene specificato che "sono previste inoltre ancora deboli precipitazioni nevose residue sulla Romagna, con accumuli medi di neve tra 5-10 centimetri ad eccezione della costa, dove potrebbero assumere carattere di pioggia mista a neve. I fenomeni persisteranno soprattutto nelle ore notturne e nel primo mattino e si esauriranno entro la mattinata". Quella di giovedì, inoltre, sarà un'altra giornata particolarmente rigida: "la persistenza di correnti fredde orientali determinerà ancora temperature medie giornaliere inferiori a 0°C sulle zone di pianura e collina e -3°C sulle zone di montagna", viene evidenziato nell'avviso.

Mercoledì è arrivato l'atteso picco del freddo, accompagnato anche da deboli nevicate che hanno interessato a macchia di leopardo tutta la Romagna, soprattutto quella meridionale. E' tornata ad imbiancarsi anche la Vallata del Bidente. I fiocchi sono tornati anche in città dopo la nevicata del 20 gennaio, quando parte di Forlì si era imbiancata con una neve piuttosto bagnata. A differenza di quell'episodio, infatti, quelli caduti mercoledì mattina erano fiocchi particolarmente asciutti, tali da sembrare polistirolo. Freddo pungente sul crinale: a Monte Falco, nella nottata tra martedì e mercoledì, la minima ha sfiorato i -10°C.

Nelle prossime ore, stando alle elaborazioni di alcuni modelli matematici, è previsto un aumento della nuvolosità che darà luogo ad altre nevicate, anche in pianura. Da venerdì, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "il graduale aumento del campo di pressione favorirà condizioni di tempo stabile sull'intero territorio regionale con un buon soleggiamento alternato a parziali annuvolamenti. Foschie mattutine a termine periodo lungo la costa. Temperature in graduale e lento rialzo, ma con valori minimi che rimarranno comunque ancora inferiori allo zero: gelate notturne e mattutine diffuse".

I fiocchi caduti mercoledì mattina