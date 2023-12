Sarà un caldo Natale, fiocchi sempre più rari: "Da inizio '900 Forlì ha perso 20 centimetri medi di neve annua"

Vette spoglie del mantello bianco, termometro su valori anomali attorno ai 20°C. Che la neve non sia staticamente "di casa", almeno in pianura, è un dato di fatto. Ma quel che preoccupa sono le temperature, ben oltre la media del periodo. Complici i venti di caduta, venerdì è stata una giornata dal sapore primaverile. E se non fosse per i viali ed i negozi addobbati non si direbbe che siamo nel cuore del periodo natalizio. Sarà insomma l'ennesimo caldo Natale sulla Romagna.

"Il campo termico sarà sensibilmente superiore alla norma per l’intero periodo (fino al 26 compreso) per la presenza di masse d’aria alquanto miti convogliate dalle alte pressioni che saranno dominanti - conferma Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti) -. Le temperature minime solo localmente potranno scendere appena sotto lo zero a partire dal 25, con particolare riferimento alle zone extra urbane, mentre fino al 24 esse saranno sopra media ovunque, in particolare sui rilievi. Le massime saranno inizialmente molto elevate e spesso sopra i 15°C, mentre tenderanno a scendere nei giorni di Natale e Santo Stefano, quando, pur mantenendosi al di sopra della norma, potranno scendere sui 10/12°C".

Si paleserà il rischio di nebbie, con inversione termica?

"Inizialmente il rischio sarà basso per la presenza di masse d’aria alquanto secche e per ventilazione a tratti debole o moderata in condizioni di alta pressione. Tuttavia, nelle giornate del 25 e 26, in concomitanza a un invecchiamento della struttura anticiclonica, il rischio aumenterà, in particolare nelle ore notturne e del primo mattino. Non dovremmo avere nebbie persistenti, ma in ogni caso il fenomeno potrà presentarsi, in particolare nelle basse pianure al confine col ferrarese".

Insomma, niente 'Bianco Natale'...

"Diciamo che nel periodo natalizio la neve non è statisticamente “di casa”, almeno in pianura. Del resto, sul nostro territorio pianeggiante in 104 anni di osservazioni solo 13 volte il Natale è stato bianco, pari a un misero 12,5% sul totale e negli ultimi 20 anni questa risibile percentuale è scesa praticamente a zero. Periodi di Natale “bianchi” si ebbero negli anni 1926-1928-1931-1938-1940-1950-1961-1962-1963-1970-1990-1991-2001, ma con apporti molto modesti e discontinui nel 1990 e 1991. A livello di curiosità, si ebbe una singolare “tripletta” nel 1961-1962-1963, con tre Natali consecutivi accompagnati da abbondanti nevicate e temperature molto basse. L’ultimo Natale bianco, anche se con accumuli scarsi e disomogenei, si ebbe nel 2001 (residui della nevicata del 13 dicembre; poi arrivò nuova neve nella notte tra il 26 e 27). Poi più nulla a parte una debole nevicata il 31 dicembre 2014, anche se quel periodo è da considerarsi non più strettamente natalizio".

Proiezioni per Capodanno?

"Qualcosa potrebbe cambiare, al netto dell’incertezza ancora ben presente, grazie ad un graduale abbassamento di latitudine del flusso perturbato atlantico, il quale potrebbe portare qualche perturbazione in direzione della nostra Penisola e quindi anche della nostra regione. Attualmente, un peggioramento sembra che si possa verificare proprio tra la fine dell’anno e l’inizio di quello nuovo, con aumento della nuvolosità e il ritorno di piogge intermittenti. Tuttavia le masse d’aria saranno ancora miti, anche se non ai livelli attuali, per cui si avranno eventualmente solo piogge, mentre le nevicate potranno interessare solo i rilievi a quote medio-alte. Le temperature rimarrebbero comunque al di sopra della norma, sebbene con anomalie meno importanti rispetto a quelle attuali".

Poi come proseguirà l’inverno?

"Si nota un segnale verso una possibile migrazione delle alte pressioni in direzione dell’oceano Atlantico con possibili situazioni di blocco. Ciò consentirebbe alle correnti più fredde di provenienza polare o artica marittima, attraverso flussi settentrionali convogliati da profonde depressioni sul nord-est del continente, di apportare un tipo di tempo un poco più freddo sebbene senza particolari anomalie termiche, quindi con valori medi intorno alla norma. Il prevalere di correnti settentrionali porterebbe tuttavia a precipitazioni inferiori alla norma per la protezione esercitata dall’arco alpino, e solo marginalmente potrebbe transitare qualche veloce impulso perturbato. Il suddetto segnale è presente nel periodo successivo all’Epifania e per il resto del mese di gennaio, ma ovviamente andrà confermato poiché occorre tenere ben presente che si tratta solo di un possibile scenario. Diciamo che al momento sembra quello un po’ più probabile".

La neve ormai è sempre più rara….

"I dati nivometrici sono impietosi al riguardo, e confermano una diminuzione della nevosità media annua, ma soprattutto un drastico calo del numero medio di giorni con suolo innevato. Prendiamo il “nevone” del febbraio 2012 quando a Forlì caddero in tutto 160 centimetri di neve. Ebbene, già prima della fine del mese la neve era praticamente scomparsa sotto l’effetto di temperature molto miti. Nel 1929, in occasione di un evento simile, la neve rimase al suolo fino alla prima decade di aprile, e da qui si percepisce la differenza. Intense nevicate potranno ricapitare, ma molto probabilmente rimarranno per meno tempo al suolo rispetto a quanto avrebbero fatto in passato. Da inizio ‘900 una città come Forlì ha perso quasi 20 centimetri medi di neve annua, e questo dato è comune anche ad altre località della pianura interna, risultando assai preoccupante".

Ci avviamo verso la fine del 2023. Il più caldo dell’ultimo secolo, un record probabilmente destinato a durare poco…

"Molto probabilmente sarà così. Un 2023 che è stato un autentico manifesto degli estremi meteorologici, con una tragica alluvione, un violento tornado nel ravennate e onde di calore fuori scala nella terza decade di agosto e nella prima decade di ottobre (le principali). L’anno chiuderà con un’anomalia di temperatura media di circa 2°C (Romagna) battendo di gran lunga il 2022 (+1,6°C) che al momento è quello più caldo dal 1950. E così come è durato poco il record del 2022 è altrettanto probabile che duri poco quello del 2023, dal momento che il riscaldamento globale procede senza tregua e che sull’area mediterranea appare ancora più veloce rispetto al resto del Pianeta".