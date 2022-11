Novembre chiude turbolento: weekend ciclonico e nuovo maltempo da martedì con neve in collina

Il mese di novembre sembra destinato a chiudersi con il maltempo, in un contesto climatico relativamente più freddo e dal sapore quasi invernale al Nord. Ad annunciarlo è Roberto Nanni, tecnico meteorologo certificato e divulgatore scientifico Ampro Meteo Professionisti. Ma andiamo con ordine. Dopo due giorni all'insegna della stabilità atmosferica che hanno fatto seguito ad un martedì burrascoso, il tempo è destinato a cambiare a causa di una nuova perturbazione atlantica, la numero 9 del mese, che porterà una veloce fase di maltempo nella prima parte del fine settimana.

"Anche in questo caso il peggioramento verrà accompagnato da un vortice ciclonico che, prima di sprofondare verso le regioni meridionali, determinerà una parentesi instabile e moderatamente ventosa in Emilia-Romagna - spiega Nanni -. Sebbene in questo caso la nostra regione sembri essere meno esposta agli effetti della zona di bassa pressione, e con una tendenza al miglioramento entro domenica, la profonda depressione innescherà forti venti che diverranno ovunque settentrionali e, convogliando aria più fredda, determineranno un deciso calo termico: con valori che non andranno oltre gli 11-12 gradi".

Il peggioramento è atteso nella serata di venerdì sulla Romagna, con piogge che assumeranno carattere nevoso nel corso della notte fino 1200-1300 metri. Sabato, annuncia Nanni, il cielo sarà "molto nuvoloso tra Emilia orientale e Romagna con precipitazioni deboli o a tratti moderate fino a metà giornata, nevose sopra i 1200-1300 metri. La tendenza è per una progressiva apertura del cielo ed un deciso miglioramento ad iniziare da ovest già nella mattinata. ad esclusione della Romagna, dove una residua nuvolosità potrà persistere durante la giornata con qualche fenomeno al suo interno".

Domennica il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con nuvolosità in transito nel pomeriggio, con temperature in marcata flessione con valori prossimi a zero gradi sulle pianure emiliane, leggermente più alte sulla Romagna e fino a 7 gradi sulla costa. Massime stazionarie con valori compresi tra 10 e 12 gradi. I venti soffieranno moderati settentrionali e tendenti a rinforzare fino a divenire forti da nord-est e raggiungere la prima soglia di allertamento lungo il settore costiero e sui crinali appenninici. In attenuazione domenica.

"L’inizio della prossima settimana vedrà un miglioramento del tempo - prosegue Nanni -. La rimonta dell’alta pressione ripristinerà delle condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ma con temperature in flessione fino a lunedì. Una tregua probabilmente destinata a durare poco: proprio sul finire del mese farà in tempo ad arrivare un’altra perturbazione con nuovo peggioramento a partire da martedì e al quale saranno associate delle precipitazioni nevose anche collinari. Novembre, dunque, sembra destinato a chiudersi con il maltempo, in un contesto climatico relativamente più freddo e dal sapore quasi invernale al Nord".