Insiste il maltempo, il Montone torna sopra il primo livello di guardia. E da martedì "piogge rilevanti"

La pioggia continua a cadere incessantemente sul Forlivese. E tornano a gonfiarsi i fiumi. Il Montone ha superato alle 11.30 la soglia "gialla", con il livello idrometrico salito a 3,63 metri. Anche il Bidente a Meldola ha superato il primo livello di soglia, a quota 0,70 metri. A Forlì dalla mezzanotte tra sabato e domenica sono caduti oltre 30 millimetri di pioggia, con punte anche di 38,4 millimetri come quelli misurati in zona aeroporto (dati rete Emilia Romagna Meteo). Precipitazioni abbondanti anche nelle aree martoriate dalle frane: a San Savino (Modigliana) i pluviometri hanno accumulato più di 28 millimetri di pioggia, mentre a Predappio le piogge sono state meno insistenti, con 15,6 millimetri. A Trebbio da venerdì sono caduti più di 66 millimetri di pioggia.

La nuova allerta

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna prevede "piene sui corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione dovute alle precipitazioni di domenica, in progressivo esaurimento. Nelle aree collinari del settore centro orientale interessate dalle intense precipitazioni dei giorni scorsi, saranno ancora possibili fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Dalla sera-notte di lunedì si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio sul settore orientale della regione. Le criticità idrauliche nell'Appennino centro-orientale della regione sono legate alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio". La tendenza è per un'intensificazione delle piogge.

Le previsioni dell'Arpae

Dopo un lunedì di tregua, infatti, si annuncia un martedì molto perturbato. Così il servizio meteorologico dell'Arpae nel bollettino emanato domenica: il cielo si presenterà "molto nuvoloso con precipitazioni diffuse di moderata intensità, anche a carattere di rovescio temporalesco, più insistenti sui rilievi e fascia pedecollinare del settore centro-orientale della regione dove potranno verificarsi cumulate di pioggia rilevanti".

"La giornata di mercoledì - prosegue l'Arpae - sarà ancora caratterizzata da precipitazioni diffuse mentre successivamente il vortice depressionario tenderà ad indebolirsi e da giovedì sono previste condizioni di tempo variabile con possibilità di locali episodi di instabilità, più probabili sui rilievi a termine periodo. Le temperature saranno in progressivo aumento e torneranno su valori attorno a 20 gradi a fine settimana".