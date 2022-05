Meteo, ponte del 2 giugno sopra i 30 gradi: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova ondata di caldo africano

Dopo il temporaneo refrigerio, è in agguato anche sulla Romagna la seconda di ondata di caldo africano. Nel prossimo fine settimana sarà l'anticiclone subtropicale rimarrà la figura atmosferica protagonista alle nostre latitudini, ben saldo sul Mediterraneo centrale e alimentato da correnti molto calde nordafricane. "Lo scenario garantirà condizioni prevalentemente stabili e soleggiate almeno sino al weekend, con l'Emilia Romagna ancora protetta dal lembo settentrionale dell’alta pressione nordafricana. eccezion fatta per velature o stratificazioni in transito (potrebbero a tratti offuscare il Sole) e il rischio di qualche isolato piovasco nella giornata di venerdì in formazione sull’Appennino emiliano", spiega Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo.com. Ma quando aumenterà il caldo? "L'apice è atteso per la giornata di domenica, con previsti picchi sino a 34/35°C in pianura e 30/32°C lungo le coste". E quanto durerà? Mazzoleni non esclude un "possibile peggioramento subito dopo il weekend, con rovesci e temporali e annesso calo termico all'inizio della prossima settimana".