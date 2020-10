Nuova ondata di maltempo all'orizzonte: piogge più intense sui rilievi

Il sole lascerà presto spazio alle nuvole. Il temporaneo miglioramento seguito alla perturbazione dal nord Europa, che tra domenica e lunedì ha bagnato abbondantemente il Forlivese, ha le ore contate: mercoledì si annuncia grigio, con piogge che interesseranno prevalentemente l'entroterra. La Protezione Civile ha attivato un'allerta gialla per "criticità idraulica" e "temporali". Nel dettaglio, "flussi instabili sud-occidentali provenienti dal Tirreno apporteranno un gradualepeggioramento della situazione meteo con precipitazioni, che nella seconda parte della giornata, tenderannogradualmente ad interessare l'intero territorio regionale. I fenomeni nel corso della sera-notte tenderanno ad intensificaresoprattutto lungo i rilievi appenninici".

Mercoledì il cielo sarà in prevalenza nuvoloso, con piogge in intensificazione nel corso della sera. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo, con le minime tra 8 e 11°C e le massime intorno ai 17°C. I venti, inizialmente deboli occidentali, tenderanno a disporsi dai quadranti sud-orientali. Giovedì le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi già nel corso della mattinata. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo. Venerdì sarà una giornata variabile con piogge sparse, mentre nel weekend il graduale aumento del campo di pressione determinerà ampie schiarite e temperature massime fino a 18 gradi.