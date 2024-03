Nuove precipitazioni in arrivo, sarà una domenica "bagnata": prolungata l'allerta meteo

Ancora allerta 'gialla' nell'entroterra romagnolo. La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta per criticità idrogeologica, valida dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica.

Nella giornata di domenica, si legge nell'allerta, il passaggio di un sistema frontale porterà precipitazioni a tratti moderate su tutta la regione; i fenomeni saranno più intensi e persistenti sul settore centro-occidentale, in particolare lungo il crinale appenninico con quota neve in abbassamento fino a 1200-1300 metri nella seconda parte della giornata. A seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti e dei nuovi impulsi previsti saranno possibili diffusi fenomeni franosi e ruscellamenti lungo i versanti, più probabili nei settori montani e collinari centro-occidentali. La criticità idraulica nella pianura centro-occidentale è riferita sia alla propagazione delle piene in atto nei tratti vallivi, sia alla possibilità di nuovi incrementi dei livelli idrometrici nei tratti montani dei bacini centro-occidentali.

Si segnala inoltre un aumento della ventilazione meridionale sui rilievi, con venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) e possibili raffiche di intensità superiore lungo le zone di crinale e venti moderati-forti da est sulle zone di pianura con possibili raffiche di burrasca moderata (62-74 Km/h) sul settore occidentale della regione.